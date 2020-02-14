У Львові проведуть інноваційне лікування каштанів

Навесні, у центрі Львова планують провести інноваційне лікування кінських каштанів біологічним методом. Тестовими ділянками стануть проспект Свобода та сквер «На Валах». Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомили організатори заходу, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами начальниці управління та природних ресурсів ЛМР Олександри Сладкової, у Львові боротимуться із шкідником молі через яку львівські каштани «лисіють» ще влітку.

«У Львові плануємо зробити експеримент з біологічного лікування мінуючої молі каштанів. Через напади молі листя з дерев скидається ще в середині літа. Також можуть отруїтися птахи, які поїдають цю міль та бджоли, коли запилюють квітку каштана. Нещодавно, перебуваючи в Нідерландах я дізналась, що існують біологічні методи боротьби мінуючої молі. Встановлюються перегінні пастки, які не дають можливості розмножуватись шкідникам, і ця боротьба триває впродовж усього року: від початку березня до закінчення вегетаційного періоду – листопаді. Тестувалась ця методика у Дніпрі, а у Львові плануємо повноцінно запустити цей проект», – розповіла Олександра Сладкова.

Як зазначила чиновниця, лікування проводитимуть на проспекті Свободи, де знаходиться 47 дерев каштану, у сквері «На Валах» та громадському просторі «Небесної Сотні», де росте 153 саджанці. На одне дерево потрібно від 600 до 900 гривень, це залежить від діаметру крони дерева, а також, чи будуть пастки одноразові (картонні) або багаторазові (пластмасові).

Як пояснив менеджер ТзОВ «НВП «БІОХІМТЕХ Україна» Анар Душхуров, технологія дозволяє виловлювати самців молі, що унеможливлює появу нової популяції.

«Дана технологія називається «самцевий вакуум». На першому етапі виставляємо липкий захисний пояс на дерева, для відлову першої генерації та виставляємо спеціальний феромон для притягнення самців мінуючої молі, дія якого триває півтора місяці, щоб спарювання шкідників не відбулось. Відповідно, відкладені яйця самки шкідника, самці якого потрапить у пастку, вже не можуть запліднитись. Процедура ефективна. Усі раніше встановлені феромонні пастки показали 100% відлов», – зазначив менеджер з розвитку бізнесу ТзОВ «НВП «БІОХІМТЕХ Україна» Анар Душхуров.

Якщо проект працюватиме успішно, лікування будуть проводити у Стрийському парку з каштановими алеями, а також в інших районах Львова.

Фото: Тетяна Онисимчук