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Львів’ян закликають здавати небезпечні батарейки та лампи до екобусів

Наталія Підгірна

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Львів’ян закликають здавати використані ртутовмісні лампи та відпрацьовані батарейки до екобусів. Такі машини проводять збір небезпечних відходів у Львові, Винниках, Брюховичах та Рудному на безкоштовній основі. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомила начальниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами посадовиці, екобус – місце, куди можна принести на переробку небезпечні відходи, які не можна викидати у смітник. Графік стоянок машини для збору люмінесцентних ламп, ртутних термометрів та батарейок публікують заздалегідь.

Окрім того використані лампи, термометри та батарейки приймаються від підприємств, установ та організацій з якими було укладені попередні договори.

«З 2014 року у Львові працює унікальна система збору використаних батарейок та ртутовмісних відходів. Вона єдина в Україні, що отримала ліцензію для відправки у Польщу на утилізацію. Один кілограм несортованих батарейок коштує близько 300 доларів, сортованих – 150. Тому хочемо відсортовувати їх і вже після цього відправити на переробку. Таким чином перероблятимуться батарейки з усієї України. На цю подію ми дуже чекаємо», – повідомила Олександра Сладкова.

Проте вона зауважила, що діє обмеження по вазі. Одна людина може здати безкоштовно на переробку максимум 1 кілограм батарейок, до 5 ртутних термометрів та 10 люмінісцентних ламп.

Усі небезпечні відходи закликають приносити в упаковках виробників або в іншій безпечній тарі.

Графік стоянок екобусів на лютий дивіться тут.

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