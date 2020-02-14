На Під Голоском збудують нову дорогу

У Шевченківському районі Львова збудують нову дорогу, яка з’єднає вул. Під Голоском із вул. Млиновою. Відповідне рішення сьогодні, 14 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком дозволив ЛКП «Львівавтодор» стати замовником проєкту із будівництва нового відрізку дороги на вул. Щеповій (проєктованій). Вона має сполучити вул. Під Голоском із вул. Млиновою.

За приблизними підрахунками, щоб з’єднати ці дві вулиці, потрібно прокласти близько 700 м нової дороги. Втім всі остаточні розрахунки має розробити ще ліцензована проєктна організація.

(Можливий варіант прокладення дороги. Натисніть на зображення для збільшення)

Зазначимо, що майбутня дорога пролягатиме земельними ділянками, які є у приватній власності, тому ЛКП «Львівавтодор» планує їх викупити. Дозвіл на розробку необхідної земельної документації підприємство отримало ще у вересні 2018 року.

У скільки обійдеться прокладення дороги від вул. Під Голоском до вул. Млинової, поки що невідомо. Спочатку потрібно виготовити сам проєкт, після якого вже й буде відома вартість будівництва.

Нагадаємо, із детальним переліком робіт, які цьогоріч проводитимуть у Львові, можна ознайомитися у матеріалі «Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році».