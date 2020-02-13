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У січні на Львівщині зросли ціни на продукти харчування. Що подорожчало найбільше?

Вероніка Рой

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У Львівській області у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 0,6%.  Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

 

Найбільше подорожчали овочі (на 6,9%), зокрема огірки – на 28,3%, гриби свіжі – на 25,0%, помідори – на 16,4%, перець солодкий – на 6,8%, цибуля ріпчаста – на 2,7%. На 2,0-0,5% зросли ціни на крупи гречані, борошно пшеничне, рибу живу (охолоджену), скумбрію копчену, сири м’які, спреди, молоко, фрукти.

Водночас пшоно подешевшало на 3,1%, фарші м’ясні – на 2,5%, маргарин – на 2,3%, м’ясо птиці – на 2,0%, цукор – на 0,8%, свинина – на 0,5%.

Також на 0,8% зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились. Зокрема тютюнові вироби подорожчали на 1,5%, а алкогольні напої – на 0,2%. Підвищення цін у житлово-комунальній сфері на 3,2% відбулося через збільшення тарифів на газ природний (на 10,3%). Вартість інших комунальних послуг не змінилася.

Своєю чергою одяг і взуття подешевшали на 1,6%. У сфері зв‘язку збільшилася вартість поштових послуг на 12,5% та плата за користування мережею Інтернет – на 3,8%. Разом з тим, мобільні телефони подешевшали на 2,5%. Вартість утримання та виховання дітей у дошкільних закладах збільшилася на 6,0%, навчання на курсах іноземних мов – на 2,5%.

Туристичні послуги подешевшали на 5,0%. У сфері транспорту у січні 2020 року порівняно з попереднім місяцем ціни знизилися на 1,3%. Паливо та мастила подешевшали на 4,7%, автомобілі – на 2,5%.

Вартість проїзду у міжміському поїзді зменшилася на 4,1%. Водночас вартість проїзду у міському транспорті збільшилася на 14,3%, перевезень авіаційним пасажирським транспортом – на 4,7%

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