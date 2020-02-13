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На Сокальщині «Жигулі» з’їхали в кювет: постраждала пасажирка

Ольга Денисяка

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Вчора, 12 лютого, близько 16:00 год. у Сокальському районі водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням – автомобіль з’їхав у кювет. Внаслідок чого травмувалась 49-річна пасажирка «Жигулів», жителька міста Соснівка. Жінку госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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