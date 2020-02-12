Зеленський сподівається, що через чотири роки зарплати в Україні будуть як у Польщі

Президент Володимир Зеленський сподівається, що за 4,5 роки рівень середньої зарплати в Україні наблизиться до рівня зарплат в Польщі. Про це йдеться у відео «Один робочий день Президента України», яке опублікував Офіс президента.

«Я дуже хочу, щоб у нас середня заробітна плата як у Польщі. Я хочу вірити, що ми за ці 4,5 роки можливо ми здійснимо цю мрію. Чому як у Польщі? Бо у Польщі зараз декілька мільйонів українців», – зазначив президент.

Він вважає, що мігранти повернуться в Україну тільки тоді, коли матимуть тут мотивацію.

«Хоча б трішечки менше ніж в Польщі, вже нормально. Хоча б 70% від польської заробітної плати. Я думаю, що переможе все ж таки, що ти хочеш бути вдома», – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов припускав, що через 7-10 років рівень зарплат в Україні може наздогнати рівень зарплат у Польщі.