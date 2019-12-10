У Мінекономіки розповіли, за скільки часу зарплати в Україні можуть наздогнати польські

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов припускає, що через 7-10 років рівень зарплат в Україні може наздогнати рівень зарплат у Польщі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Україна серйозно відстає від Польщі, проте динаміка реальної (тобто, з врахуванням зростання цін) середньої зарплати (по всіх галузях) в нас випереджає динаміку зростання середньої реальної зарплати в Польщі у декілька разів. Наздоганяти ще довго, але зробити це можливо», – йдеться у повідомленні.

За розрахунками Милованова, якщо зарплати українців будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше ніж в Польщі, то Україні потрібно 7 років, щоб наздогнати зарплати сусідів.

«Ось простий розрахунок – сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% в рік, то за 7 років ми збільшимо свою зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 разів. Тобто, зрівняємо зарплати», – додав Тимофій Милованов.