ОСТАННІ НОВИНИ

У Мінекономіки розповіли, за скільки часу зарплати в Україні можуть наздогнати польські

Вероніка Рой

|

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов припускає, що через 7-10 років рівень зарплат в Україні може наздогнати рівень зарплат у Польщі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 

«Сьогодні Україна серйозно відстає від Польщі, проте динаміка реальної (тобто, з врахуванням зростання цін) середньої зарплати (по всіх галузях) в нас випереджає динаміку зростання середньої реальної зарплати в Польщі у декілька разів. Наздоганяти ще довго, але зробити це можливо», – йдеться у повідомленні.

За розрахунками Милованова, якщо зарплати українців будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше ніж в Польщі, то Україні потрібно 7 років, щоб наздогнати зарплати сусідів.

«Ось простий розрахунок – сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% в рік, то за 7 років ми збільшимо свою зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 разів. Тобто, зрівняємо зарплати», – додав Тимофій Милованов.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...