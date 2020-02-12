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Важкоатлети Львівщини взяли «бронзу» на чемпіонаті України

Ольга Денисяка

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У Коломиї з 3 до 8 лютого тривав чемпіонат України серед юніорів та юніорок віком до 20 років. Збірна команда важкоатлетів Львівщини виборола на змаганнях третє місце. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Минулорічні переможці – збірна команда важкоатлетів Львівщині цьогоріч була у значно важких умовах, оскільки 5 спортсменів основного складу перейшли у ранг молоді. Крім того, 1 спортсмен напередодні виїзду отримав значне ушкодження, що унеможливило його участь у змаганнях.

Збірній юніорів вдалося вибороти загальнокомандну бронзу, набравши 408,5 очок. Переможцями стали важкоатлети Київської області (572 оч.), другими харків’яни (417,5 оч.)

Одразу два наших спортсмени стали переможцями у своїх вагових категоріях. Зокрема, у ваговій категорії до 81 кг перемогу здобув рекордсмен України Анатолій Горідько. У його активі перемога у ривку із результатом 137 кг, срібло у поштовху із результатом 171 кг та першу місце у сумі двоборства (308 кг).

Також у ваговій категорії до 109 кг не було рівних абсолютному чемпіону Європи серед юнаків, рекордсмену світу та Європи Богдану Гозі. Наш богатир впорався із 166 кг у ривку, що є новим рекордом України. І 190 кг у поштовху були недосяжними для суперників. Зібравши суму двоборства 356 кг Богдан здобув перемогу, випередивши найближчого суперника на 54 кг. Також Богдан став абсолютним переможцем серед усіх учасників цього чемпіонату України.

Мале золото у ривку (97 кг) вдалося вибороти юному спортсмену з Жидачева 2003 року народження – Володимиру Котельчуку у ваговій категорії до 61 кг.

Серед юніорок успішним виявився виступ майстра спорту, 17-річної Ельвіри Борозної, яка змагалася у ваговій категорії до 71 кг. Наша спортсменка у ривку впоралася із 74-ма кілограмами, а у поштовху із 95-ма кілограмами. Сума двоборства 169 кг забезпечила спортсменці срібні нагороди змагань.

Фото: Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА

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