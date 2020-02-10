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Важкоатлет зі Львівщини встановив новий рекорд України

Вероніка Рой

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Цими днями у Коломиї завершився чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. На цих змаганнях важкоатлету із Жидачівщини Богдану Гозі вдалося встановити новий рекорд України. Про це повідомляють в Управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

У ваговій категорії до 109 кг рекордсмен світу та Європи серед юнаків Богдан Гоза у сумі двоборства показав результат 356 кг. Таким чином Богдан встановив новий рекорд України у ривку – 166 кг у ваговій категорії до 109 кг. Зазначимо, що Богдана тренують Андрій та Володимир Гентоші.

У ваговій категорії до 81 кг перемогу виборов Анатолій Горідько – сума 308 кг.

Також срібною призеркою цього чемпіонату серед юніорів до 20 років стала представниця Львівщини Ельвіра Борозна – сума 169 кг.

Фото: управління фізичної культури

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