ОСТАННІ НОВИНИ

Українець нелегально перевів через кордон свою неповнолітню кохану із Польщі

Наталя Дуляба

|

Прикордонники затримали молоду пару, яка поза межами пункту пропуску «Шегині» незаконно потрапила в Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Порушниками виявились 20-річний харків’янин та 15-річна іноземка, яка не мала відповідних документів. Через це хлопець взявся підпільно перевести її через державний кордон.

«Під час опитування затриманих стало відомо, що він, 20-річний харків’янин, працював за кордоном, де покохав 15-річну іноземку. Батьки дівчини були проти таких стосунків, тому молодий чоловік знайшов специфічне рішення проблеми: запропонував незаконно подолати кордон України», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зауважують, що пара декілька днів ретельно планувала свій маршрут, чим власне й привернула увагу оперативних підрозділів.

Тепер іноземку передадуть польським правоохоронцям за угодою про реадмісію, а 20-річного харків’янина притягнуть до відповідальності. Наразі всі обставини правопорушення встановлюються.

Фото: Мостиський прикордонний загін

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...