Українець нелегально перевів через кордон свою неповнолітню кохану із Польщі

Прикордонники затримали молоду пару, яка поза межами пункту пропуску «Шегині» незаконно потрапила в Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

Порушниками виявились 20-річний харків’янин та 15-річна іноземка, яка не мала відповідних документів. Через це хлопець взявся підпільно перевести її через державний кордон.

«Під час опитування затриманих стало відомо, що він, 20-річний харків’янин, працював за кордоном, де покохав 15-річну іноземку. Батьки дівчини були проти таких стосунків, тому молодий чоловік знайшов специфічне рішення проблеми: запропонував незаконно подолати кордон України», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зауважують, що пара декілька днів ретельно планувала свій маршрут, чим власне й привернула увагу оперативних підрозділів.

Тепер іноземку передадуть польським правоохоронцям за угодою про реадмісію, а 20-річного харків’янина притягнуть до відповідальності. Наразі всі обставини правопорушення встановлюються.

Фото: Мостиський прикордонний загін