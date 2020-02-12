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У мерії внесли зміни до бюджету Львова

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 12 лютого, виконавчий комітет схвалив зміни до міського бюджету Львова на 2020 рік та зміни до розподілу коштів бюджету розвитку. Рішення схвалили із внесеними правками, завтра їх винесуть на розгляд сесії міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Заступниця директора департаменту фінансової політики ЛМР Лілія Римар запропонувала збільшити видатки бюджету розвитку на 165 млн грн, в тому числі за рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду – 40 млн грн, і залишку коштів самого бюджету розвитку – 89,6 млн грн. І ще – перерозподіл коштів на 35,4 млн грн.

Однак рішення схвалили із внесеною правкою – мер запропонував передбачити у бюджеті стрічку на проектні роботи по стадіону «Торпедо».

Як пояснила директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич, на 165 млн грн збільшують видатки бюджету розвитку – це приблизно 55 млн грн на гуманітарну сферу – перехідні об’єкти, співфінансування мікропроектів та інші об’єкти, які необхідно брати в роботу.

«Додатково ми передбачаємо 24 млн грн районним адміністраціям – по 4 млн на кожен район. І, відповідно, передбачаємо кошти на придбання лічильників по лізингу для «Львівводоканал», –додала Ірина Кулинич.

Нагадаємо, нещодавно сесія Львівської міськради затвердила бюджет Львова на 2020 рік. На що саме витратять кошти, читайте за цим посиланням.Також виконавчий комітет міськради Львова затвердив бюджет розвитку на 2020 рік. Його розмір становить понад 3 млрд грн.

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