У Львові шукають донорів тромбоцитів для онкохворих дітей. Як допомогти?

Цієї суботи, 15 лютого, у світі відзначатимуть Міжнародний день онкохворої дитини. У цей день нагадують суспільству, що дитячий рак можна вилікувати, а також про те, що діти мають право на вчасне, найкраще лікування і догляд. Насправді дитяча онкологія є однією з найгостріших проблем сучасного світу. Проте допомогти хворій на рак дитині може кожен, наприклад, стати донором крові.

Як інформує Центр громадського здоров’я, в Україні ж старшний діагноз «рак» кожного року отримує близько тисячі дітей до 17 років. Найбільш поширеними онконедугами серед українських дітей, за даними Національного канцер-реєстру України, є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

Сьогодні допомогти онкохворій дитині може кожен. Мова йде не лише про фінансову підтримку, але й про донорство. У Львові допомагає із пошуком донорів крові Благодійний фонд «Із янголом на плечі». Під його опікою перебувають дітки двох відділень Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру: гематології і інтенсивної хіміотерапії та хірургії і онкології. Як розповіла у коментарі Львівському порталу координатор у роботі із донорами БФ «Із янголом на плечі» Христина Кацюба, нині найдефіцитнішим видом донорського компонента крові є тромбоцити. За її словами, вони є особливо необхідними сьогодні під час лікування дитячої онкології.

«Загалом тромбоцити в організмі захищають від кровотеч. Як відомо, лікування онкохворих передбачає хіміотерапію, яка вбиває власні тромбоцити дитини. Під час лікування, дитина перебуває під постійним наглядом лікарів, і як тільки результати аналізів показують, що показники тромбоцитів падають до нижньої норми, необхідне невідкладне крововливання тромбоконцентрату. Якщо дитині вчасно не влити тромбоконцентрат, виникає небезпека виникнення кровотеч, а це означає, що онкохворого пацієнта можна втратити», – пояснює Христина Кацюба.

Насправді, як зазначає Христина Кацюба, донорство тромбоцитів має свою складність, тому у світі таких донорів називають «золотими донорами», оскільки їх допомога «на вагу золота. Донорами можуть бути чоловіки від 18 до 45 років, вага повинна бути більше ніж 50 кг. Кров на тромбоцити донори здають два дні. Спершу чоловік повинен здати загальний аналіз крові. Слід відмітити, що не кожен донор, який підходить по групі крові, зможе здати тромбоконцентрат. Наступного дня, якщо всі аналізи – в нормі, донор може прийти здавати тромбоцити. Однак перед здачею потрібно дотриматися певної дієти. Зокрема, не вживати алкоголю та ліків, а за 24 години до здачі тромбоцитів слід утриматися від жирною, смаженої, та молочної їжі. Такого виду кров можна здавати кожні 4 тижні. А сам забір триває близько години. Специфіка донорства тромбоцитів у тому, що вони придатні до використання лише протягом п’яти днів.

Благодійний фонд «Із янголом на плечі» закликає усіх небайдужих стати донорами тромбоцитів для онкохворих дітей.

«За два роки діяльності благодійного фонду вже утворилася база донорів на тромбоцити. Наразі у ній – 110 донорів. Це не мале число, але важко закрити цю проблему повністю. Тому що ми не знаємо, скільки дітей може бути у відділенні сьогодні, у скількох впадуть показники тромбоцитів і потрібна буде кров негайно. Власне, це донорство передбачає, що кров потрібна вже. Тобто падають показники, значить кров потрібна завтра-післязавтра. Тому ми закликаємо усіх небайдужих стати донорами тромбоцитів для онкохворих діток», – розповіла Львівському порталу координатор у роботі із донорами БФ «Із янголом на плечі».

Кількість переливань тромбоцитів дитині може залежати від того, як хіміотерапія вплинула на організм.

«У нас був випадок, коли хлопчик, який був підопічним благодійного фонду, переніс дві трасплантації кісткового мозку і під час всього лікування йому робили понад 120 крововливань цих тромбоцитів. Ось позавчора до нас звернулася мама хворої дівчинки Вікторії Гузій, яка зараз перебуває у відділенні гематології та інтенсивної хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Для неї шукали 2- групу крові. Власне, в грудні 2019 для неї донор здавав тромбоцити, але потреба виникла знову і ми не можемо знати скільки ще донорів буде потрібно для дівчинки… Насправді важко сказати, скільки донорів потрібно одній онкохворій дитині. Тому що це дуже індивідуально. Все залежить від того, як хіміотерапія впливає на організм дитини», – пояснює Христина Кацюба.

Для того, щоб стати донором, потрібно звернутися до координатора у роботі з донорами БФ «Із янголом на плечі» Христини Кацюби за номером: 068 349 26 55. У благодійному фонді також додають: «Якщо ж, з певних причин, хтось не може бути донором, то кожен може допомогти поширенням інформації, що також буде дуже вамогим внеском у порятунок життя дітей».