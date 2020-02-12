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Мешканець Львівщини намагався перевезти півтори тонни контрабандного спортивного харчування

Вероніка Рой

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Вчора, 11 лютого, у пункті пропуску «Шегині – Медика» митники виявили в автомобілі мешканця Львівщини півтори тонни контрабандного спортивного харчування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

 

Як повідомляється, під час проходження митного контролю транспортного засобу Wv Crafter працівники митниці виявили факт незаконного переміщення харчових добавок. Їх намагався ввезти до України мешканець Львівщини.

«Громадянин для перетину кордону обрав смугу руху «зелений коридор». Однак під час митного огляду в салоні автомобіля митники знайшли понад 560 кг та 840 літрів спортивного харчування», – розповідають у Галицькій митниці.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

Фото: Галицька митниця

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