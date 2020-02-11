В Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг на 55%

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Як йдеться у повідомленні, протягом 6-го тижня 2020 року на ГРВІ в Україні захворіла 260 871 людина, із них 68% — діти до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 95 364 осіб, із них 76,8% — діти.

«Із початку епідсезону зареєстровано 26 лабораторно підтверджених летальних випадків унаслідок ускладнень грипу. Із 1 жовтня від грипу вакцинувалися 236 343 людини, тоді як за весь попередній епідсезон щеплення зробили 161 543 людини», – йдеться у повідомленін Центру громадського здоров’я.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині цього епідсезону зареєстрували першу смерть від грипу. Його жертвою стала 66-річна жінка. Загалом за тиждень, з 3 по 9 лютого, на у Львівській області захворіло на гострі респіраторні інфекції 16 938 осіб.

Зазначимо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Відтак фахівці наголошують, що найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація.