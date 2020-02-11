У МАУ збільшили норму перевезення тварин у салоні до 10 кг

Із 12 лютого авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» збільшує норму перевезення тварин у салоні до 10 кг. Про це йдеться на сайті МАУ, передає Львівський портал.

«Багато хто з нас в МАУ має домашнього улюбленця, деякі кількох. Тому ми дуже добре розуміємо, наскільки критичними можуть бути навіть зайві 500 грамів. Тож аби перед польотом нашим пасажирам не доводилося саджати пухнастиків на дієту або ламати голову над тим, як полегшити вагу контейнеру, ми додали 2 кг до максимально дозволеної норми, яка діє у більшості авіаперевізників», – розповіла директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Вартість послуги залишиться без змін. Втім замовити її необхідно щонайменше за 24 години до вильоту.

Габарити контейнера з твариною мають становити не більше ніж 55х40х20 см. При цьому в одному контейнері можна перевозити не більше ніж трьох тварин, один пасажир може перевозити не більше ніж один контейнер.

Водночас умови подорожей службових тварин, що супроводжують пасажирів із обмеженою мобільністю або порушеннями зору/слуху, а також собак-помічників співробітників державних органів і команд рятівників залишаються незмінними: жодних обмежень ваги та розмірів; безкоштовно за умови надання документів, що підтверджують спеціалізацію.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила авіаперевезень. Детальніше про це читайте за цим посиланням.