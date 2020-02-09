Нові правила авіаперевезень в Україні: що зміниться?

Державіаслужба України хоче змінити правила перевезення ручної поклажі, максимальний розмір компенсації за загублений багаж, час завершення реєстрації і посадки на рейс, а також низку інших статей у чинних правилах авіаперевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Про це пише avianews, передає Львівський портал.

Так, авіакомпаніям хочуть надати право самостійно встановлювати час закінчення реєстрації на рейс і посадки на літак. Зараз законодавчо встановлене обмеження: реєстрація має завершуватись не раніше ніж за 45 хвилин, а посадка в літак – не раніше ніж за 15 хвилин до вильоту за розкладом.

Державіаслужба хоче змінити й вимоги до ручної поклажі. Сьогодні її вага не повинна перевищувати 7 кг, втім авіаперевізник має право збільшувати цю норму. Натомість нові правила передбачають, що мінімальна вага ручної клажі має бути не менше 5 кг.

Втім пасажир понаднормово зможе брати зі собою в літак жіночу, чоловічу сумку чи портфель. Право встановлення їхньої ваги та розмірів нададуть безпосередньо авіакомпаніям. Наразі за найдешевшим тарифом низка перевізників дозволяє перевозити лише один основний предмет ручної поклажі.

Як і раніше понад норму можна буде взяти в літак папку для паперів, пресу, верхній одяг, парасольку, харчування для дитини, дитячу дорожню люльку для немовлят, прогулянкову дитячу коляску, складне колісне крісло або милиці.

У проєкті нових правил пропонують скасувати вимогу щодо безкоштовного перебронювання квитка, якщо перший рейс запізнився і пасажир не встиг на другий рейс при оформленні перельотів окремими квитками.

Також прописано, що рейс вважатиметься скасованим, якщо якщо його затримка перевищила 48 годин. Нескасованим рейсом вважатимуть той, коли змінений аеропорт вильоту або прильоту в межах одного міста, або якщо авіакомпанія передала пасажирів на інший, спеціально організований рейс.

Максимальну відповідальність перевізника за затримку рейсу пропонують підняти до 7324 доларів, а відповідальність за пошкодження, втрату чи затримку багажу – до 1765 доларів.

Також авіакомпаній хочуть зобов’язати мати цілодобові кол-центри, адже зараз перевізники повинні надати цілодобову підтримку своїм пасажирам тільки при виконанні нічних рейсів.

У документі пропонують прибрати докладний перелік документів, за яким можлива реєстрація на рейс. Замість цього вказується, що реєстрація проходить на підставі документів, що засвідчують особу, визначених законодавством. Це нововведення може бути пов’язане з ініціативою Мінінфраструктри, яке хоче дозволити проходити реєстрацію на внутрішні рейси за допомогою електронної версії водійських прав