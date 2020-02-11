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Мокрий сніг та до 5 градусів тепла. Якою буде погода у Львові найближчими днями?

Вероніка Рой

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Цього тижня у Львові прогнозують мокрий сніг, однак стовпчики термометра вдень підніматимуться до 5 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

 

У середу, 12 лютого, у Львові очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

У четвер, 13 лютого, вдень буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

У День святого Валентина, 14 лютого, вночі буде без опадів, вранці та вдень мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

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