Маріанна Вільшинська звільнилася з посади керівниці апарату Львівської ОДА

Керівниця апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська звільнилася з посади. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні завершила службу у Львівській обласній державній адміністрації. 4 роки і 10 місяців складної та цікавої роботи. Настільки цікавої, що часто без вихідних і з рання до світання», – йдеться у повідомленні Маріанни Вільшинської.

Зазначимо, Маріанна Вільшинська з 2015 року була керівником апарату Львівської облдержадміністрації, а з квітня 2016 року – заступницею голови ЛОДА.