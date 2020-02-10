За чотири дні мобільний додаток «Дія» завантажили понад мільйон користувачів

За чотири дні мобільний додаток «Дія» завантажили 1 047 403 рази. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«1 047 403 завантажень в Дії за 4 доби. Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market [топ-безкоштовних]. Випереджаємо Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp. Українська «Дія» попереду соціальних мереж і месенджерів», – написав Михайло Федоров.

Він уточнив, що, згідно із статистикою, у «Дії» – 1 047 403 унікальних користувачів (ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації) та 870 094 авторизованих користувачів (ті, хто авторизувалися через банки).

Також Федоров зазначив, 646 141 користувачів зареєструвалися через Android, 398 160 користувачів – через iOS.

Крім цього «Дія» отримала 869 964 запитів на отримання прав, з цього числа 463 552 виданих прав. Також було 869 396 запитів на отримання техпаспорту, з яких видали 378 339.

«Працюємо над покращенням швидкості процесу онлайн-верифікації для тих, у кого проблеми з відображенням документів (погана якість даних в реєстрах). Будемо тримати в курсі», – додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, у межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – онлайн-сервіс державних послуг, який має полегшити життя українців і трансформувати Україну в цифрову державу. Детальніше про те, як нинішня влада планує діджиталізовувати Україну, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн».