В гуртожитку Академії ветеринарної медицини через калорифер сталася пожежа

Цієї ночі в одній із кімнат гуртожитку Львівської академії ветеринарної медицини, що на вул. Туган-Барановського, 13 у Львові, сталася пожежа. Про це інформує пресслужба міськради Львова з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 04.20 год. Попередньо встановили, що загорілась проводка калориферу. Внаслідок пожежі вогнем знищено матрац на площі 2 кв. м та сталося задимлення приміщень. Також продуктами горіння отруївся 18-річний хлопець. Його у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано в обласну клінічну лікарню.

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Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області, вогнеборцями врятовано трьо осіб та 20 виведено з будівлі на свіже повітря. Пожежу локалізували о 04:36 та ліквідували о 04:39.

Обставини події встановлюють.

Фото та відео: ДСНС