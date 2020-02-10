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Уряд планує скоротити держапарат на 10%

Соломія Головіна

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У 2020 році український уряд планує скоротити державний апарат. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в програмі «Факти тижня» на телеканалі ICTV, передає РБК-Україна.

 

За словами прем’єра, цього року очікується скорочення державного апарату мінімум на 10%. Гончарук пояснив, що уряд збирається сильно зекономити шляхом впровадження ІТ-інструментів в держапарат.

“Ми продовжуємо оптимізувати державу. В цьому році мінімум на 10% ми скоротимо весь державний апарат. Держава має бути менш роздутою, більш компактною, але більш ефективною”, – заявив він.

Нагадаємо, нещодавно народні депутати у першому читанні ухвалили законопроєкт, який передбачає зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 осіб з 450 як є сьогодні.

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