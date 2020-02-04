Рада попередньо підтримала скорочення кількості депутатів на третину

Народні депутати у першому читанні ухвалили законопроєкт №1017, який передбачає зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи на конституційному рівні. Відповідне рішення сьогодні, 4 лютого, ухвалили на пленарному засіданні Верховної Ради. За нього проголосували 236 народних обранців, передає hromadske.

Ініціатором проєкту закону виступив президент Володимир Зеленський. Згідно з пояснювальною запискою, кількість народних обранців хочуть скоротити до 300 з 450 як є сьогодні.

Крім того, пропонують змінити виборчу систему та закріпити пропорційну виборчу систему на парламентських виборах, а також запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою.

«Прийняття і затвердження законопроєкту в поданій редакції забезпечать системність, повноту, чіткість і несуперечливість конституційного регулювання суспільних відносин», – йдеться у документі.

Тепер цей законопроєкт мають доопрацювати та ще раз ухвалити у другому читанні, після цього його підпишуть голова Верховної Ради Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський. Відтак закон набере чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 29 серпня 2019-го Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №1017 про зміни до Конституції України, якими пропонує зменшити конституційний склад Верховної Ради та закріпити пропорційну виборчу систему. У грудні 2019-го Конституційний суд визнав цей законопроєкт конституційним.