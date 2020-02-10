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На Жовківщині скутерист в’їхав у бетонну огорожу: двоє постраждалих

Ольга Денисяка

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Вчора, 9 лютого, близько 15:00 год. в одному з сіл Жовківського району 22-річний скутерист в’їхав у бетонну огорожу. Внаслідок ДТП постраждав водій та його пасажир. Про це Львівьсокму порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій скутера «Ямаха», 22-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу. Внаслідок ДТП водій та його пасажир віком 16 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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