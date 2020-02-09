На Сихові в аварію потрапила автівка таксі

Сьогодні, 9 лютого, на вул. К. Трильовського, що на Сихові, сталась аварія за участю таксі. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Орієнтовно о 15:00 год. 36-річний водій автомобіля Chevrolet Tacuma зіткнувся із Skoda Fabia під керуванням 43-річного чоловіка.

Від удару Chevrolet Tacuma винесло на тротуар, де машина мало не врізалась у дерево. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місце події прибули патрульні. Встановлено, що водій Chevrolet Tacuma не виконав вимогу дорожнього знаку «дати дорогу». На нього склали протокол за ст. 124 КупАП.

Водночас координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич опублікував фото від очевидців ДТП, на яких видно, що Chevrolet Tacuma є автомобілем таксі Uklon. Чи працював водій на момент вчинення аварії, поки не відомо.

Фото: Ігор Зінкевич