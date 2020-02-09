Легкоатлет зі Львова Вадим Кравчук переміг на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту

23-річний легкоатлет зі Львова Вадим Кравчук став переможцем міжнародного турніру зі стрибків у висоту, який 7 лютого проходив у Німеччині. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

Вадим Кравчук здобув перемогу на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту, встановивши особистий рекорд, – 2 м 24 см.

«Дякую Німеччині за перше місце. І за особистий рекорд 224 см. Це було дуже круто! Люди вміють підтримувати: коли я стрибав, всі вставали та аплодували. Це додає енергії!», – написав спортсмен на своїй сторінці у Facebook.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зазначимо, що 23-річний Вадим Кравчук є вихованцем відомого тренера Валерія Лебедюка. Нещодавно легкоатлет із результатом 2,15 м посів четверте місце на міжнародному Меморіалі Олексія Дем’янюка у Львові. А на командному чемпіонаті України у Сумах зумів покращити свій результат, здолавши висоту 2,20 м.