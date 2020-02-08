ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ завершили перший етап реформування

Наталя Дуляба

|

У Збройних Силах України заявили, що завершили перший етап реформування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЗСУ.

 

Під час першого етапу реформування в армії створили нові командування та призначили їхніх командувачів.

«Командування об’єднаних сил Збройних Сил України очолив т.в.о обов’язки командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил ЗСУ – генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки ЗСУ – полковник Микола Жирнов, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ – генерал-майор Євген Степаненко», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО.

Щодо інших напрямків реформування, то наразі триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації Збройних Сил України.

Як писав Львівський портал, у межах реформування ЗСУ під стандарти НАТО Міноборони запровадить для українських військових спеціальну програму із вивчення англійської мови

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...