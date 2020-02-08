ЗСУ завершили перший етап реформування

У Збройних Силах України заявили, що завершили перший етап реформування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЗСУ.

Під час першого етапу реформування в армії створили нові командування та призначили їхніх командувачів.

«Командування об’єднаних сил Збройних Сил України очолив т.в.о обов’язки командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил ЗСУ – генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки ЗСУ – полковник Микола Жирнов, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ – генерал-майор Євген Степаненко», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО.

Щодо інших напрямків реформування, то наразі триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації Збройних Сил України.

Як писав Львівський портал, у межах реформування ЗСУ під стандарти НАТО Міноборони запровадить для українських військових спеціальну програму із вивчення англійської мови