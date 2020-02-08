Суд зобов’язав знести незаконне житло в історичному ареалі Львова

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Голуба лагуна» знести незаконно споруджений будинок на вул. Судовій, що в Залізничному районі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Львівська міськрада звернулась до суду, аби ТзОВ «Голуба лагуна» знесло самочинно збудований будинок на вул. Судовій, що відразу біля театру ім. Лесі Українки, а також привело земельну ділянку до попереднього стану.

Як кажуть у юридичному департаменті мерії, ТзОВ «Голуба лагуна» не мало права на користування земельною ділянкою площею 0,0380 га на вул. Судовій, а також дозволу від Держархбудконтролю на будівництво багатоквартирного житлового будинку.

«Такий дозвіл не можна отримати без чинних містобудівних умов та проєктної документації. Будівництво 6-поверхового об`єкта не погоджене Міністерством культури України, що також порушує вимоги законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Відтак об`єкт має ряд ознак самочинного будівництва», – пояснюють у мерії.

Зазначимо, що незаконну 6-поверхівку зводили в історичному ареалі Львова, де будівництво є обмеженим. На сайтах нерухомості ЖК мав назву «Дохідний дім Interest».

Як пишуть «Наші гроші.Львів», містобудівні умови та обмеження на багатоповерхівку на вул. Судовій ТзОВ «Голуба лагуна» отримало ще у 2016 році, у 2017-му до документації внесли зміни – збільшили площу забудови, будівельний об’єм та інші технічні показники. У цьому ж році у компанії вичерпався термін на оренду земельної ділянки. «Голуба лагуна» намагалась продовжити договір, але депутати не підтримали цієї ухвали.

Департамент ДАБІ у Львівській області у квітні 2017 року скасував містобудівні умови для компанії. Підставою стала невідповідність будівництва (житловий будинок замість адміністративного) та відсутність детального плану. Того ж року інспекція ДАБК у Львові анулювала декларацію про початок виконання будівельних робіт.

Щоправда, у 2018 році «Голуба лагуна» через суд скасувала рішення ДАБІ і повернула містобудівні умови.

Тепер у своєму рішенні Господарський суд Львівської області зазначив, що забудовник використовував ділянку не за призначенням, не продовжив терміни оренди, а також немає дозволу на проведення будівельних робіт. Саме тому це будівництво можна вважати самочинним. Це рішення першої інстанції, а тому забудовник ще може подати апеляційну скаргу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Голуба лагуна» – львівська фірма, що займається будівництвом. Існує з 1996 року. Її власником є львів’янин Юрій Матала.

Фото: ЛУН