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На Золочівщині через палаючий автомобіль ледь не згорів житловий будинок

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 7 лютого, у селі Сновичі Золочівського району через пожежу в автомобілі ледь не згорів житловий будинок. Вогонь рятувальники гасили більше години. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Об 11:48 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у гаражі. На місце події негайно прибули надзвичайники, які з’ясували, що займання сталось під час ремонту автомобіля ВАЗ 2106.

«Власники намагалися самостійно ліквідувати загорання, проте коли побачили, що пожежа збільшується і їм самостійно не вдається побороти вогонь, викликали рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Вогнеборці відбуксирували палаючу автівку з гаража та о 12:59 зуміли ліквідувати пожежу. Вогонь повністю знищив машину та деякі речі побутового вжитку.

Фото: ДСНС

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