ОСТАННІ НОВИНИ

На Бродівщині виявили незаконну рубку сосен і дубів

Наталя Дуляба

|

На одній із пилорам у Бродівському районі правоохоронці виявили склад із незаконно зрубаними соснами і дубами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У п’ятницю, 7 лютого, із приватної пилорами в одному із сіл Бродівського району поліцейські вилучили незаконно зрубані 130 колод дуба та сосен.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, яка встановила, що зрубані дерева лежали на території пилорами, яка належить 46-річному мешканцю району. Усі колоди не мали відповідного маркування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Сума завданих збитків ще встановлюється. Всю незаконно зрубану деревину вилучили та передали на зберігання в лісогосподарство.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до несанкціонованої рубки лісу, триває досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...