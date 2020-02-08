На Бродівщині виявили незаконну рубку сосен і дубів

На одній із пилорам у Бродівському районі правоохоронці виявили склад із незаконно зрубаними соснами і дубами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У п’ятницю, 7 лютого, із приватної пилорами в одному із сіл Бродівського району поліцейські вилучили незаконно зрубані 130 колод дуба та сосен.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, яка встановила, що зрубані дерева лежали на території пилорами, яка належить 46-річному мешканцю району. Усі колоди не мали відповідного маркування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Сума завданих збитків ще встановлюється. Всю незаконно зрубану деревину вилучили та передали на зберігання в лісогосподарство.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до несанкціонованої рубки лісу, триває досудове розслідування.