ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові водій під наркотиками намагався сховатись від поліції у наркодиспансері

Ольга Денисяка

|

Вчора, 6 лютого, близько 10 години ранку на вулиці Богдана Хмельницького патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху водія автомобіля Skoda з ознаками наркотичного сп‘яніння.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

 

«Чоловік документів при собі не мав, сказав, що забув їх у наркодиспансері, де проходить лікування замісною терапією.Поліцейські прийняли рішення піти разом з ним за документами у медзаклад. Коли патрульні підійшли до дверей, товариш і особа, яка відчинила їх, не давали можливості зайти інспекторам, а тим часом водій забіг у приміщення і почав втікати», – йдеться в повідомленні.

Патрульні все ж потрапили усередину і наздогнали втікача. Назустріч вибігла працівниця закладу і почала перешкоджати затриманню порушника. До неї приєдналися пацієнти та завідувач. Вони галасували, шарпали патрульних за формений одяг, а відтак відволікали увагу від водія. Він швидко зник з поля зору. Патрульні знайшли його в одному із кабінетів, а медперсонал та пацієнти продовжували перешкоджати роботі поліції.

Чоловіка доставили у Шевченківський відділ поліції для встановлення особи, оскільки документів він так і не надав, та складання адмінматеріалів. Там встановили, що два тижні тому, патрульні вже складали на 33-річного львів‘янина протокол за керування в стані наркотичного сп‘яніння.

Порушник відмовився від перевірки на стан сп‘яніння. На нього скали протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп‘яніння), винесли об‘єнану постанову за ч.1 ст.126 (Відсутність необхідних документів) КУпАП, а також склали протокол затримання за ст.260 КУпАП. Безкоштовну первинну правову допомогу патрульні повідомили.

Тепер справа за судом. Управління патрульної поліції скерує звернення у відповідні органи аби вони перевірили правомірність дій працівників медзакладу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...