У Львові водій під наркотиками намагався сховатись від поліції у наркодиспансері

Вчора, 6 лютого, близько 10 години ранку на вулиці Богдана Хмельницького патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху водія автомобіля Skoda з ознаками наркотичного сп‘яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

«Чоловік документів при собі не мав, сказав, що забув їх у наркодиспансері, де проходить лікування замісною терапією.Поліцейські прийняли рішення піти разом з ним за документами у медзаклад. Коли патрульні підійшли до дверей, товариш і особа, яка відчинила їх, не давали можливості зайти інспекторам, а тим часом водій забіг у приміщення і почав втікати», – йдеться в повідомленні.

Патрульні все ж потрапили усередину і наздогнали втікача. Назустріч вибігла працівниця закладу і почала перешкоджати затриманню порушника. До неї приєдналися пацієнти та завідувач. Вони галасували, шарпали патрульних за формений одяг, а відтак відволікали увагу від водія. Він швидко зник з поля зору. Патрульні знайшли його в одному із кабінетів, а медперсонал та пацієнти продовжували перешкоджати роботі поліції.

Чоловіка доставили у Шевченківський відділ поліції для встановлення особи, оскільки документів він так і не надав, та складання адмінматеріалів. Там встановили, що два тижні тому, патрульні вже складали на 33-річного львів‘янина протокол за керування в стані наркотичного сп‘яніння.

Порушник відмовився від перевірки на стан сп‘яніння. На нього скали протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп‘яніння), винесли об‘єнану постанову за ч.1 ст.126 (Відсутність необхідних документів) КУпАП, а також склали протокол затримання за ст.260 КУпАП. Безкоштовну первинну правову допомогу патрульні повідомили.

Тепер справа за судом. Управління патрульної поліції скерує звернення у відповідні органи аби вони перевірили правомірність дій працівників медзакладу.