У горах на Львівщині травми отримали троє лижників

Вчора, 6 лютого, у горах на Львівщині травмувалися троє лижників. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, рятувальники на горі Високий Верх, що в селі Волосянка Сколівського району, на гірськолижному туристично-відпочинковому комплексі «Захар Беркут» надавали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам.

Травму правої ноги отримали мешканці м. Херсон та м. Миколаїв віком 36 та 21 рік, а також травму голови одержав 53-річний житель Одеської області.