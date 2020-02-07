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До п’яти років тюрми «світить» 24-річному хлопцю, який вкрав авто

Вероніка Рой

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До суду скеровано обвинувальний акт у справі жителя Золочева, який більше двох місяців переховувався від слідства за крадіжку транспортного засобу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, у серпні 2019 року перебуваючи у Золочеві зловмисник прокрався до автівки марки «ВАЗ» через незачинені на ключ водійські дверки та заволодів транспортним засобом.

Під час проведення досудового розслідування підозрюваний покинув територію Золочівського району, а після повідомлення про підозру його оголосили в розшук.

Фігуранту інкримінують ч.1 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) що передбачає позбавлення волі від 3-5 років.

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