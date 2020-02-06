У Шегинях українець намагався виїхати за кордон за паспортом брата-близнюка

Вчора ввечері, 5 лютого, у пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали чоловіка, який хотів потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

28-річний мешканець Кривого-Рогу через відсутність власних документів вирішив перетнути кордон скориставшись паспортом свого брата-близнюка. Відмінності між обличчям чоловіка та фото у паспорті помітив інспектор, який здійснював паспортний контроль.

Згодом чоловік зізнався, що у зв’язку з відсутністю власних документів, вирішив скористатись документами брата.

Відтак, чоловіку за спробу порушення кордону доведеться відповідати перед судом, а його брат-близнюк залишиться без паспорту, оскільки документ був вилучений встановленим порядком.

Фото: ДПСУ