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Озеро Світязь почало наповнюватися водою

Вероніка Рой

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У соціальних мережах користувачі діляться світлинами, на яких видно, що озеро Світязь, яке знаходиться у Волинській області, почало наповнюватися водою, передає місцеве видання «Район.Шацьк».

 

На територія, де недавно по зневодненому мілководдю їздив транспорт і за декілька десятків метрів від берега були вчеплені човни, нині стоїть вода і гуляють хвилі.

«Світязь повертається!» – підписала свої фото одна з користувачок Надія Матющенко.

Додамо, озеро Світязь знаходиться в межах Шацького району Волинської області.

Ще у жовтні 2019 року віце-президент Волинської торгово-промислової палати Віталій Киричук у соцмережі опублікував фото жовтневого Світязя, на яких видно, що озеро стрімко міліє. Також минулого року на сайті президента України зареєстрували петицію про порятунок озера Світязь, яке катастрофічно міліє. Відтак главу держави Володимира Зеленського закликають вжити негайних заходів для порятунку озера.

Фото: Надія Матющенко та Наталія Сіжук

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