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Світязь катастрофічно міліє. Зеленського закликають врятувати озеро

Соломія Головіна

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На сайті президента України зареєстрували петицію про порятунок озера Світязь, яке катастрофічно міліє.

 

«Вода відступила від берега на кілька десятків метрів!», – наголошують ініціатори петиції.

Відтак вони закликають главу держави Володимира Зеленського вжити негайних заходів для порятунку озера, а саме:

  • Виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Як  стверджують автори петиції, гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту.
  • Збудувати водопереливну споруду або шлюз-регулятор для усієї системи Шацьких озер.

Додамо, що петиція була зареєстрована на сайті глави держави 18 вересня. Станом на сьогодні, 26 вересня, за неї віддали понад 10 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних.

Фото: shatsk.rayon.in.ua

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