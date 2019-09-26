Світязь катастрофічно міліє. Зеленського закликають врятувати озеро

На сайті президента України зареєстрували петицію про порятунок озера Світязь, яке катастрофічно міліє.

«Вода відступила від берега на кілька десятків метрів!», – наголошують ініціатори петиції.

Відтак вони закликають главу держави Володимира Зеленського вжити негайних заходів для порятунку озера, а саме:

Виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Як стверджують автори петиції, гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту.

Збудувати водопереливну споруду або шлюз-регулятор для усієї системи Шацьких озер.

Додамо, що петиція була зареєстрована на сайті глави держави 18 вересня. Станом на сьогодні, 26 вересня, за неї віддали понад 10 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних.

Фото: shatsk.rayon.in.ua