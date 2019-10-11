ОСТАННІ НОВИНИ

Катастрофічне обміління Світязя: у мережі показали фото осіннього озера

Вероніка Рой

|

Віце-президент Волинської торгово-промислової палати Віталій Киричук на своїй сторінці у Facebook опублікував фото жовтневого Світязя, на яких видно, що озеро стрімко міліє .

Із фото також видно, що дно озера пересушене, а човни вже розташовані на мілині.

«І знову про Світязь… Це не виглядає так вражаюче, аж поки ти не побачиш це на власні очі…», — написав Віталій Киричук.

Додамо, озеро Світязь знаходиться в межах Шацького району Волинської області.

Раніше на сайті президента України зареєстрували петицію про порятунок озера Світязь, яке катастрофічно міліє. Відтак главу держави Володимира Зеленського закликають вжити негайних заходів для порятунку озера.

Фото: Віталія Киричука

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...