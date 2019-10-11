Катастрофічне обміління Світязя: у мережі показали фото осіннього озера

Віце-президент Волинської торгово-промислової палати Віталій Киричук на своїй сторінці у Facebook опублікував фото жовтневого Світязя, на яких видно, що озеро стрімко міліє .

Із фото також видно, що дно озера пересушене, а човни вже розташовані на мілині.

«І знову про Світязь… Це не виглядає так вражаюче, аж поки ти не побачиш це на власні очі…», — написав Віталій Киричук.

Додамо, озеро Світязь знаходиться в межах Шацького району Волинської області.

Раніше на сайті президента України зареєстрували петицію про порятунок озера Світязь, яке катастрофічно міліє. Відтак главу держави Володимира Зеленського закликають вжити негайних заходів для порятунку озера.

Фото: Віталія Киричука