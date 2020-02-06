Львів’янам доведеться суттєво більше платити за холодну воду. Затверджено новий тариф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 4 лютого ухвалила рішення щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2020 рік. Так, тариф для роздрібних споживачів у 2020 році у Львові зросте до 20,85 грн за 1 м³. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Відповідно до розрахунків, погоджених з державним регулятором, тариф для роздрібних споживачів у 2020 році зросте до 20,85 грн за 1 м³ (в тому числі 14,02 за послуги водопостачання та 6,83 за послуги водовідведення). Водночас тариф для оптових споживачів зросте до 7 грн 91 коп. за 1 м³ (в тому числі 5,99 вода + 1,92 водовідведення)», – інформує пресслужба львівської мерії.

Як зазначається, на зміну тарифів у 2020 році традиційно вплинули найбільш вагомі статті витрат підприємства, а саме: витрати на електроенергію, заробітну плату, податки, ремонти та реагенти. Нові тарифи вступають в дію на наступний день після оприлюднення на офіційному веб-сайті регулятора, а саме, з 5 лютого 2020 року.

«Якщо у січні середньостатистична сім’я з трьох осіб, яка споживає близько 10 кубометрів холодної води, сплатить 160 гривень в місяць, то вже у лютому сума у платіжці зросте орієнтовно до 208 гривень», – зазначають у ЛМКП «Львівводоканал».

На підприємстві наголошують, що Національна комісія у Києві переглядає тарифи щороку на підставі фактичних витрат підприємства за попередній період, з врахуванням індексу інфляції, технологічних регламентів, щорічного водного балансу, що враховує об’єми добутої та реалізованої води, а також інвестиційної програми, що складається з амортизаційних відрахувань на відновлення основних засобів та повернення позик.

«Для розрахунку тарифу ми подаємо до 1 червня у Нацкомісію увесь пакет документів, що підтверджують наші витрати. У результаті ретельного аналізу, який триває упродовж півроку, а також численних зауважень і пропозицій, розраховуються проекти планових тарифів, які б мали забезпечити покриття витрат водоканалу на поточний рік. Наприклад, у тарифі 2019 року враховано заробітну плату на рівні 7700 грн, а цього року згідно з новим законодавством середня зарплата на підприємстві має зрости до 14 тисяч гривень. Сподіваємося, це допоможе зупинити відтік персоналу, адже через низьку зарплату маємо понад 130 вакансій», – пояснюють у планово-економічному відділі ЛМКП «Львівводоканал».

Раніше ми писали про те, що «Львівводоканал» анонсував підвищення тарифів на майже 27%: з 16,03 грн до 20,30 грн за куб.