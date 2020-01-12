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«Львівводоканал» анонсував підвищення тарифів. Скільки доведеться платити за воду

Наталя Дуляба

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ЛМКП «Львівводоканал» планує підвищити ціни на холодну воду для населення. Водопостачання та водовідведення має зрости з 16,03 грн до 20,30 грн за куб, тобто тариф піднімуть майже на 27%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

 

Зміну тарифів уже обговорили 10 січня на засіданні Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Проєкт тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік у порівнянні з чинними тарифами:

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Підняття тарифу на водопостачання і водовідведення «Львівводоканал» обґрунтовує тим, що зросли витрати на оплату праці, на сплату податків і зборів, збільшилась вартість електроенергії, ремонтів, амортизації та реагентів тощо.

У п’ятницю, 24 січня, львів’ян кличуть обговорити нові тарифи на холодну воду. Захід відбудеться о 12:00 год. в актовому залі ЛМКП «Львівводоканал» на вул. Зеленій, 62-А.

Заявки для участі у відкритому обговоренні, а також зауваження та пропозиції приймаються до 23 січня в письмовому та/або електронному вигляді за адресою: ЛМКП «Львівводоканал», вул. Зелена, 64, 79017 м. Львів; lvivvodokanal@ukr.net.

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