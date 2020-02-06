Інвестиції в медицину Львова дадуть лікарям достойну зарплату і можливість професійного росту, – Васюник

Інвестиції в медицину Львова дадуть місцевим лікарям достойну зарплату, професійний зріст, а львів’янам – якісне лікування європейського рівня. Про це заявив львів’янин, громадсько-політичний діяч Ігор Васюник під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Джоелом Ліоном, який відвідав львівський україно-ізраїльський медичний центр «Дельтамед».

За словами Ігоря Васюника, ізраїльських дипломатів зацікавив потенціал для розвитку медичного туризму на Львівщині.

«Наші лікарі заслуговують на достойну зарплату і можливість професійного росту, а львів’яни – на якісне лікування. Зустрівся сьогодні з Надзвичайним та Повноважним послом Ізраїлю в Україні паном Джоелем Ліоном. Він приїхав у Львів познайомитись із засновниками та колективом україно-ізраїльської клініки «Дельтамед», яку рік тому відкрили у нашому місті. Україна має величезний потенціал для розвитку медичного туризму й іноземні інвестори це добре розуміють. Для цього ми маємо головне – фахових лікарів», – повідомив він.

Політик зауважує, що Львову, як і всій країні, необхідно активно переймати досвід іноземних колег-медиків та залучати інвестиції для розвитку передової медицини.

«Коли в Україну і Львів, зокрема, підуть іноземні інвестиції в медичну сферу, наші медики не ставатимуть трудовими мігрантами. Вони працюватимуть тут, матимуть хорошу зарплату, можливість стажуватися і переймати досвід іноземних колег. Українці, натомість, матимуть високоякісне лікування», – переконаний Ігор Васюник.

Також він відзначив, що яскравим прикладом співпраці з іноземними інвесторами є львівська клініка «Дельтамед», лікарі якої проходять стажування у найкращих клініках Ізраїлю.

«Всі ми знаємо, які страшні гроші наші люди віддають на лікування за кордоном. Тепер медицина світового рівня є і в нас, і значно дешевше. В тій же львівській клініці «Дельтамед» відкрили сучасну хірургію та денний стаціонар для лікування онкохворих. Загалом в клініці працює 21 лікар різних спеціальностей. Львівські медики пройшли стажування та підвищення кваліфікації в Ізраїлі. Повернулися та працюють у Львові. І тепер лікують українських пацієнтів за ізраїльськими та європейськими стандартами», – відзначив він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Посол Джоел Ліон у Львові вручив дипломи та медалі шістьом родинам нащадків Праведників народів світу.