Учасникам злочинної групи, які займалися збутом наркотиків через «Telegram», повідомили про підозру

У Львові чотирьом члена організованої групи повідомили підозру за торгівлю наркотиками на території міста за допомогою мобільного додатку «Telegram». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що організатор, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотиків на території міста, у березні 2019 організував стійку групу, до складу якої увійшли троє львів’ян.

«Реалізуючи свій злочинний план, організатор за допомогою мобільного додатку «Telegram», шляхом розсилки повідомлень, інформував покупців наркотичних засобів та психотропних речовин про номери електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», на які необхідно здійснити перерахування визначеної ним суми грошових коштів за наркотичні засоби або психотропні речовини у «закладці», – розповідають у прокуратурі.

Після надходження грошових коштів від покупців організатором у месенджері «Telegram» надсилалось покупцю фотоповідомлення із адресою «закладки». З метою конспірації діяльності злочинної групи та попередження можливості її викриття правоохоронними органами організатор групи та її члени оминали пряме спілкування з покупцями вказаних наркотичних засобів та речовин.

«Орієнтовні обсяги грошових коштів, виведені з так званого «магазину» в інтернет-месенджері «Telegram» за допомогою лише платіжної системи «Easy Pay» за період документування групи налічує близько 3 млн 400 тис грн. За наслідками проведених обшуків на території Львова та області, вилучено наркотики, психотропні речовини, банківські картки», – додають у прокуратурі.

За вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, злочинну групу викрили 22 березня 2019 року. Цього ж дня правоохоронці повідомили подробиці діяльності угрупування.

Фото: прокуратура Львівської області