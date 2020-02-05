Призначили тимчасового голову правління «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів України сьогодні, 5 лютого, призначив Марчека Желька тимчасово виконуючим обов’язки голови правління «Укрзалізниці», передає ZN.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства «Українська залізниця», виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Марчека Желька», – йдеться у розпорядженні уряду №64-р.

Нагадаємо, 29 січня Кабінет Міністрів погодив звільнення очільника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

Як відомо, 10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із «Укрзалізницею», щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Як інформує УП, заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури. У випадку відхилення цієї заяви, звільнення Кравцова наглядовою радою буде коштувати компенсації близько 7 мільйонів гривень.