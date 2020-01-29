Уряд погодив звільнення очільника «Укрзалізниці» Кравцова

Кабінет Міністрів погодив звільнення очільника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова. Про це стало відомо за підсумками засідання уряду, передає УП.

«Сьогодні уряд погодив звільнення керівника «Укрзалізниці». Це важливий крок для перезавантаження всього того що відбувалось на цій важливій державній компанії», – заявив Гончарук.

Також Гончарук заявив, що буде оголошено конкурс на нового очільника УЗ.

Деталей звільнення Кравцова прем’єр не розкрив.

Як відомо, 10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із «Укрзалізницею», щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Як інформує УП, заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачає його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури. У випадку відхилення цієї заяви, звільнення Кравцова наглядовою радою буде коштувати компенсації близько 7 мільйонів гривень.