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При мінусовій температурі у Львові працюватиме додатковий пункт обігріву

Ольга Денисяка

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На вулиці Кирилівській, 3а працює пункт обігріву для бездомних. Проте, якщо температура повітря знизиться до мінус 10 °C, на Личаківській, 56 також діятиме пункт обігріву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Пункт обігріву у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, функціонує щоденно з 09:00 до 20:00 год. Саме там бездомні мають змогу і поїсти, і отримати теплий одяг та білизну.

«Також у цій установі з 20:00 до 09:00 год. функціонує відділення нічного перебування для бездомних громадян, в якому вони можуть переночувати, пройти первинний медичний огляд, а також скористатись санітарно-гігієнічними послугами. Тобто у холодний період року послугами Центру потребуючі люди можуть користуватись цілодобово», – акцентують в управлінні соціального захисту ЛМР.

А от пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 функціонуватиме за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C тільки в робочі дні з 09:00 до 18:00 год.

Водночас, Львівська міська рада звертається до усіх небайдужих повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

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