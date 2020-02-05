На Дрогобиччині не розминулись три автівки: є постраждалі

Вчора, 4 лютого, близько 20.10 на автодорозі «Східниця-Пісочне» у Дрогобицькому районі зіткнулись одразу три автівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Опель Астра», «Ауді» та ВАЗ-2106. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій «Ауді», 36-річний житель Трускавця, а також двоє 38-річних пасажирів – мешканці Дрогобича та Стебника.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.