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На Дрогобиччині не розминулись три автівки: є постраждалі

Вероніка Рой

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Вчора, 4 лютого, близько 20.10 на автодорозі «Східниця-Пісочне» у Дрогобицькому районі зіткнулись одразу три автівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Опель Астра», «Ауді» та ВАЗ-2106. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій «Ауді», 36-річний житель Трускавця, а також двоє 38-річних пасажирів – мешканці Дрогобича та Стебника.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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