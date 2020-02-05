Мешканцю Миколаївського району загрожує до 3 років тюрми через фейкове повідомлення про злочин

На Львівщині судитимуть 28-річного мешканця Миколаївщини, який неправдиво повідомив про вчинення злочину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Під час досудового розслідування з’ясувалось, що молодий чоловік під дією оковитої, перебуваючи у с. Рудники Миколаївського району, здійснив дзвінок на лінію «102» та повідомив неправдиву інформацію про те, що невідома особа нанесла його товаришу ножове поранення. На вказане місце події негайно приїхала слідчо-оперативна група, проте інформація не підтвердилась.

Після спілкування із правоохоронцями горе-заявник зізнався у тому, що злочин він придумав сам, проте пояснити свій вчинок не зміг.

Згідно чинного законодавства подальшу долю фігуранта визначить суд. Обвинуваченому інкримінують ч.1 ст. 383 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину). Молодику загрожує до трьох років тюрми.