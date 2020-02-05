ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканцю Миколаївського району загрожує до 3 років тюрми через фейкове повідомлення про злочин

Соломія Головіна

|

На Львівщині судитимуть 28-річного мешканця Миколаївщини, який неправдиво повідомив про вчинення злочину.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Під час досудового розслідування з’ясувалось, що молодий чоловік під дією оковитої, перебуваючи у с. Рудники Миколаївського району, здійснив дзвінок на лінію «102» та повідомив неправдиву інформацію про те, що невідома особа  нанесла його товаришу ножове поранення. На вказане місце події негайно приїхала слідчо-оперативна група, проте інформація не підтвердилась.

Після спілкування із правоохоронцями горе-заявник зізнався у тому, що злочин він придумав сам, проте пояснити свій вчинок не зміг.

Згідно чинного законодавства подальшу долю фігуранта визначить суд. Обвинуваченому інкримінують ч.1 ст. 383 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину). Молодику загрожує до трьох років тюрми.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...