Лисиничі та Підбірці хочуть приєднатися до Львівської ОТГ

Лисиничі та Підбірці прийняли рішення приєднатися до Львівської окружної територіальної громади. Про це розповів сільський голова Лисиничівської сільради Пустомитівського району Мирон Бедрій, передає пресслужба мерії Львова.

Зазначимо, до складу Лисиничівської сільради Пустомитівського району також входить громада Підбірців

За словами голови, у селі Підбірці, зокрема, приєднання до майбутньої Львівської ОТГ ініціює місцева молодь, бо вбачає у цьому перспективи на майбутнє.

«Сьогодні село вже не таке, як було ще 20 років тому. І на це треба зважати. Так, у Підбірцях є хороша школа і садочок. Але основна частина населення із Підбірців і Лисиничів щоденно їде працювати до Львова, останні ще й возять до львівських шкіл та садочків дітей. Побутові відходи вивозять львівські фірми. За основними медичними послугами наші люди також їдуть до Львова. Наші люди фактично вже є частиною Львова», – зазначає Мирон Бедрій.

Крім цього станом на сьогодні мешканці села Лисиничі користуються львівським комунальним маршрутом № 29, який курсує із Винників через Лисиничі і до залізничного вокзалу Львова. Цей маршрут повністю забезпечує місто із рівноправними правами на пільги. Зовсім протилежна ситуація у Підбірцях, де маршрут № 217а забезпечує область. До сільської ради надходять постійні нарікання щодо його роботи. Великі сподівання місцеві покладали і покладають на експериментальний маршрут зі Львова до Малехова та Підбірців, однак ОДА з невідомих причин його заборонила.

«Більшість молодих освічених людей розуміють, що приєднуватися треба до спроможнішої громади, бо чим більша громада, тим більші можливості. Станом на сьогодні з упевненістю можна говорити, що переважна більшість мешканців Лисиничів виступає за приєднання до Львівської ОТГ», — наголосив Мирон Бедрій.

За словами очільника сільської громади, ОТГ — це насамперед більший бюджет.

«Не секрет, що Львів має профіцит бюджету і реверсну субвенцію. Тобто частину грошей віддає у держбюджет. Мова про 590 млн грн. Коли запрацює Львівська ОТГ, то більшість цих коштів піде на розвиток об’єднаної територіальної громади. А це економічне покращення, інвестиційна привабливість, капіталізація землі, яка зробить її дорожчою. Позитив від приєднання до Львівської ОТГ насправді є. Вся справа за законодавчою складовою, яка має внести остаточну ясність», — підсумував сільський голова.

Наразі позиція Лисиничівської громади є лише усним декларуванням згоди на ймовірне об’єднання з Львівською ОТГ. Далі це питання має погодити ЛОДА і затвердити Кабмін.

Нагадаємо, до складу майбутньої Львівської ОТГ також вирішили увійти Зашківська сільська рада (села Зашків, Завадів та Зарудці) Жовківського району. Також у селі Конопниця прийняли рішення про приєднання до Львівської окружної територіальної громади. Таке рішення ухвалив виконком Конопницької сільради.

Зазначимо, міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.