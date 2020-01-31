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Конопниця вирішила приєднатися до Львова

Андрій Котенський

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Конопниця прийняла рішення про приєднання до Львівської окружної територіальної громади. Таке рішення ухвалив виконком Конопницької сільради. Про повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Відповідні офіційні листи вже отримали, маємо у Львівській міськраді. Обов’язково про таку позицію села буде повідомлено і Львівську облдержадміністрацію», – повідомив Любомир Зубач.

Серед аргументів, які перелічує виконком Конопницької сільради в листі, чому вирішили приєднатись до Львова:

– Більшість дітей шкільного віку навчається у місті Львові

– Більшість мешканців села ведуть підприємницьку діяльність у місті Львові, податки сплачують у Львові

– Конопниця розташована за 5 км від окружної дороги Львова і є, можна сказати, продовженням вулиці Городоцької міста Львова.

Рішення Конопниці про приєднання до Львова має погодити ЛОДА і затвердити Кабмін.

Фото: Google maps

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