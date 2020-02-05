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«Кінець акустичному насильству». В Україні пропонують заборонити фільми і музику в автобусах

Соломія Головіна

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Народний депутат Володимир В’ятрович повідомив у Facebook про те, що разом із 15 колегами-нардепами з різних фракцій зареєстрував проєкт закону №3006, який «покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті».

 

Як пояснив Володимир В’ятрович, відповідний законопроект передбачає заборону трансляції фільмів чи музики в громадському транспорті.

«Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки «шансону» чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники», – зазначив Володимир В’ятрович.

При цьому він висловив сподівання, що парламент не зволікатиме з ухваленням цього закону.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно дорогою з Луцька до Києва посеред траси висадили волонтерку аерозвідки Анастасію Конфедерат та госпітальєрку Ярину Чорногуз, які просили водія автобуса вимкнути російський серіал, який без їхньої згоди транслювався на весь салон.

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