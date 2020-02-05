«Кінець акустичному насильству». В Україні пропонують заборонити фільми і музику в автобусах

Народний депутат Володимир В’ятрович повідомив у Facebook про те, що разом із 15 колегами-нардепами з різних фракцій зареєстрував проєкт закону №3006, який «покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті».
Як пояснив Володимир В’ятрович, відповідний законопроект передбачає заборону трансляції фільмів чи музики в громадському транспорті.
«Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки «шансону» чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники», – зазначив Володимир В’ятрович.
При цьому він висловив сподівання, що парламент не зволікатиме з ухваленням цього закону.
Як повідомляв Львівський портал, нещодавно дорогою з Луцька до Києва посеред траси висадили волонтерку аерозвідки Анастасію Конфедерат та госпітальєрку Ярину Чорногуз, які просили водія автобуса вимкнути російський серіал, який без їхньої згоди транслювався на весь салон.
Соломія Головіна