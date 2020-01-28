З автобуса «Луцьк–Київ» висадили жінок, які попросили вимкнути російський серіал

По дорозі з Луцька до Києва посеред траси висадили волонтерку аерозвідки Анастасію Конфедерат та госпітальєрку Ярину Чорногуз, які просили водія автобуса вимкнути російський серіал, який без їхньої згоди транслювався на весь салон. Молоді жінки повертались із похорону українського захисника, що загинув під час захисту України на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сама Ярина Чорногуз.

«Ми були змушені зупинити автобус фірми Busfor, яким їхали з Луцька до Києва на трасі через відмову водія вимкнути російський серіал. Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився», – йдеться у повідомленні.

За її словами, водій почав вимагати, аби ми дізналися думку більшості автобуса і більшості було байдуже, що без згоди дівчат нав’язувався фільм російською мовою.

«Я повернулася і пояснила все те саме людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і що їй байдуже на каком язикє і що ми вбивці, що їздимо на війну, що вона нас туди не посилала. Решта автобуса просто промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима. Нас двох, волонтерку аерозвідки та госпітальєрку, дорослі зрілі люди, громадяни України, на чолі з водієм погодилися висадити посеред траси, аби далі дивитися у спокої російське кіно», – йдеться у повідомленні Ярини Чорногуз.

«Своїх друзів та читачів я закликаю не вести себе пасивно, коли нас насильно за наші ж гроші на автобусних рейсах запихають продуктом окупанта. Особливо зважаючи на те, що наше право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон «Про функціонування української мови як державної». Те, що сталося зараз із нами з Настею – наслідок такого багаторічного толерування й байдужості», – додала вона.

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Згодом стало відомо, що у Києві на водія очікували небайдужі українці, яких обурила політика русифікації в автобусі, однак він злякався і оминув кінцеву зупинку свого рейсу.

Як відомо, 1 березня 2014 року, Рада Федерації Росії офіційно підтримала звернення президента Владіміра Путіна про дозвіл на застосування збройних сил РФ на території України, мотивуючи це «захистом прав російськомовних громадян». Відтак РФ не вбиває українців на українській землі, а «рятує російськомовних».