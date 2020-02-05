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Карпати рясно засипає снігом

Вероніка Рой

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Сьогодні 5 лютого Карпати рясно засипає снігом. Про це йдеться на ресурсі snig.info, передає Львівський портал.

 

Зокрема на камерах ресурсу видно, що сніг випав  на території гірськолижних курортів Буковель, Плай, Тростян, Захар Беркут та інших.

Буковель

Захар Беркут

Плай

Тростян

Як повідомляє Укрінформ, в Івано-Франківській області, в гірських районах, сніговий покрив сягає 1,2 м

«На метеостанції Пожижевській відучора насипало до 45 см снігу. Втім, сніговий покрив в горах значно більший. Він сягає до 1,2 м. Сніг падав всю ніч», – зазначив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

За його словами, сьогодні на Прикарпатті очікують невеликий сніг і пониження температури повітря, що стане причиною ожеледиці на дорогах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями очікується значне погіршення погодних умов. Зокрема на Львівщині температура повітря 5 лютого впродовж доби буде 0-5° морозу, 6 та 7 лютого вночі очікують 4-9° морозу. В горах прогнозують 12-14° морозу, а вдень –  0-5° морозу. Крім цього очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, а в горах 15-25 см.

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